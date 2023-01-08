Бойцам казачьего подразделения в зону СВО передали снаряжение по поручению Василия Голубева

Помощь бойцам была передана по поручению главы донского региона. Фото: телеграм-аккаунт Василия Голубева

В воскресенье, 8 января, мобилизованным для участия в специальной военной операции дончанам по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева было передано снаряжение. Посылку привез в расположение земляков заместитель главы региона Михаил Корнеев. Об этом Василий Голубев рассказал в своем аккаунте в Телеграме.

- Михаил Корнеев поехал сегодня в расположение наших мобилизованных земляков, к бойцам казачьего подразделения, и передал им рождественские поздравления, - написал губернатор. - И конечно, отвез ребятам необходимое снаряжение, закупленное по их заявкам.

Напомним, в декабре Ростовская область передала 16 автомобилей УАЗ «Патриот» военнослужащим в качестве помощи нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Техника перешла в распоряжение 150-й мотострелковой дивизии.

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