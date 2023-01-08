Ростовчане пожаловались на кишащий тараканами супермаркет

Количество тараканов в продуктовом магазине напугало ростовчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчане пожаловались на большое количество тараканов в одном из супермаркетов в Советском районе города. Видео и гневным комментарием люди поделились в одном из городских пабликов.

- Просто ужаснулись от количества тараканов! Это что вообще происходит в продуктовом магазине: где проверки и ответственные инстанции? - спрашивает автор ролика.

Другие пользователи активно включились в обсуждение.

- Значит продукты хорошего качества, надо брать, - шутит один из ростовчан.

- Тараканы - это уже как друзья в каждом доме старых образцов, их много и с ними уже и обедаешь, и даже с работы тебя встречают, так что тут не надо, - возмутился другой подписчик.

- Работаю в общепите. Травим регулярно, но толку ноль. Они все равно один-два, но выползут, - комментирует житель донской столицы.

- Магазины тараканов травят, а они в квартиры по вентиляции ползут. Еле избавился, - ругается другой.

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