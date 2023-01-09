28% жителям Ростовской области не хватило праздничных дней

55% респондентов считают, что выходных дней вполне достаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 28% жителей не хватило праздничных дней. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru.

Результаты опроса показали, что 55% респондентов считают, что выходных дней вполне достаточно. В целом по России такого же мнения придерживаются 54% опрошенных.

Однако, 28% дончан праздничных дней оказалось недостаточно. По мнению опрошенных, их количество нудно увеличить. Нашлись и те, кто выступил за сокращение выходных и праздничных дней — их всего 8%. А вот 9% жителей Ростовской области все равно на праздничные дни, так как они работают по сменно.

По данным статистики, чаще всего за увеличение праздничных дней выступают работники «Науки и образования» - их 45%. За сокращение выходных дней зачастую высказываются сотрудники сферы «Рабочий персонал» - 9%, «ИТ, интернет» - 7% и «Производство, сельское хозяйство» - 6%.

Отметим, что мужчины в два раза чаще женщин выступают за сокращение праздничных дней – 6% против 3%.

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