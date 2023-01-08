Пишут письма, жгут нитки и делают обряды на богатство: ростовчане рассказали, верят ли в святочные гадания

Многие верят: все что узнают в это время - обязательно сбудется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 19 января - святочные гадания. Многие верят: все что узнают в это время - обязательно сбудется. И вот фанаты всего таинственного зажигают свечи, и ай да вспоминать бабулины обряды на суженного-ряженного. Ростовчане рассказали, какими гаданиями и необычными ритуалами они доверяют и действительно ли сбываются даже самые тайные желания.

КОМУ ДИНОЗАВРЫ, А КОМУ И ДОМ

- Буквально лет в пять мы с братом просто обожали устраивать веселые колядования, ради такого случая специально приезжали из города к дедушке в деревню, ведь именно там этот ритуал получается особенно душевным, - вспоминает ростовчанка Елена. – С самого утра бабуля вместе с мамой варила целую трехлитровую кастрюлю риса для кутьи. Туда же мы добавляли изюм, мед и орехи. Когда угощение было готово, забирались по лестнице на чердак, искали мешки побольше и вперед - радовать народ. Начинали с самых крайних уголков деревни, и так дом за домом к компании прибавлялись пара-тройка соседских детей. Парни постарше даже брали с собой гитару и губные гармошки. Гулять от хатки к хатке могли часов по пять, и в каждой нас сытно угощали и насыпали сладостей.

Форма и облик полученной фигуры мог рассказать о будущем. Фото: Олег Укладов

Уже к 10 вечера довольные и розовощекие возвращались домой, чтобы погадать. Бабушка накрывала стол белой скатертью, выкладывала на него нитки, зеркала и даже парочку сырых яиц. Этот ритуал был особенно любимым, ведь во время проведения полет фантазии просто не знал предела. Бабуля ставила в середину стола стакан с теплой кипяченой водой, а затем медленно вливала туда белок от яйца. Форма и облик полученной фигуры мог рассказать о будущем. Брат видел неведомых динозавров, собак и даже клоуна, - но к чему такие послания - никто так и не понял. А вот, мое как-то раз, действительно сбылось. Лет в 10 на поверхности стакана воспылала четкая картинка дома, удивительно, но примерно через полтора года мы всей семьей перебрались из города в соседнюю деревушку под Азовом. Конечно, может дело было далеко не в чудо-стакане, но верить в это было очень приятно.

НИТКА НЕМНОГО ЗАПУТАЛАСЬ

Своей историей поделилась и другая Елена из Ростова, которая все юношеские годы вместе с подружками гадала на суженого.

– Дело было в Батайске, на тот момент две лучшие подруги жили вместе со мной в одном подъезде. Катька - на втором этаже, Юлька - на первом, а я - на седьмом. В преддверии Рождества всегда собирались вместе у кого-нибудь дома. Как сейчас помню, когда нам было по 14 лет, устроили гадания в комнате Кати. Ее мама вычитала из книг парочку вариантов с нитками, они должны были рассказать - кто из нас троих быстрее выйдет замуж.

Тогда вопрос семейной жизни решался очень легко, отрезали три нитки одинаковой длины, левой рукой нужно было держать один конец, а правой поджечь второй. У кого сгорит быстрее, та первой и найдет свою судьбу. Моя нитка финишировала первой, после - была Юлька, а вслед за ней фитилек погас и у Кати. Мы только похихикали и забыли про баловство.

Своей историей поделилась и ростовчанка Елена, которая все юношеские годы вместе с подружками гадала на суженного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С тех пор прошло лет 10, у всей троицы уже свои отношения, планы на жизнь, учеба, работа. На мой 26-й день рождения неожиданно для всех мой Ленька, который целых два года не решался, наконец, сделал предложения. Уже на свадьбе мы вспомнили про это давнее гадание. Правда, дальше нитка немного запуталась: второй замуж вышла Катя, а третьей заветное «да» своему суженному сказала и Юлька.

АНГЕЛЫ УСЛЫШАЛИ ТОЛЬКО С ТРЕТЬЕГО РАЗА

Еще одной историей необычных рождественских поверий поделился ростовчанин Юрий. В юности мужчина частенько проводил этот праздник с бабушкой, которая раз от раза делилась новыми поверьями.

– Ниночка, как ласково завали ее всей семьей, была просто ходячей энциклопедией, что не спроси - на все будет ответ или присказка какая, - вспомнил он. - Так вот и в канун Рождества Нинель всегда делилась необычными традициями. Лет в 12 я узнал про ритуал на исполнение желания. По ее словам, в сочельник над землей летают ангелы, которые подслушивают или читают наши самые заветные желания. Мол, чтобы они нас услышали, нужно написать на бумаге, а перед сном шепотом повторить и положить записку возле зажженной свечи.

Тогда вопрос семейной жизни решался очень легко. Фото: Олег Укладов

По словам бабули, свет нужен для того, чтобы волшебным ангелам было легче найти дорогу и прочитать наши желания. Перед сном, Нинель гладила меня по голове и приговаривала: "Ангелы, придите, задуманное прочтите и прошение мое исполните". Утром после завтрака мы разрывали листок на мелкие кусочки и вместе с растопленным от свечи воском выливали в воду. Несколько лед подряд я выпрашивал у ангелочков овчарку. Первый раз те решили, что плохо себя вел, на второй - двойка в четверти, и, наконец, на третий - папа подарил щенка по клички Чарли. Уж не знаю, что тут подействовало больше - мои ежедневные просьбы, или бабулины чары. Итог один, Чарлик прожил с нами долгих 15 лет.

НА БОГАТСТВО

- Был и еще один самый запоминающийся обряд, - продолжает Юрий. - Бабушка говорила, что так можно привлечь богатство. Покупаешь горшок для цветков, насыпаешь туда земли до самого верху, ставишь на середину стола, а вокруг зажигаешь три свечи. Чтобы запустить ритуал, нужно проводить над горшком рукой по часовой стрелке, читая «Отче наш».

Бабушка ростовчанки ставила в середину стола стакан с теплой кипяченой водой, а затем медленно вливала туда белок от яйца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А после важно четко и вслух произнести некий заговор: «Как стрелка идет по часам, так и деньги сыплются мне в карман. Как звезда горит, так мой кошелек полнит. Утро с ночью меняются, так финансы никуда не деваются, с каждым днем растут». После каждый день зажигать возле него те три свечи, приговаривать фразу и так вплоть до Крещения.

Вот и проверю. Когда планируешь брать ипотеку, даже в такие старинные заговоры поверишь: а может и правда процент поменьше будет?

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