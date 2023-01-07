Почему Новый год не был главным праздником у казаков, и зачем на Рождество зажигали костры, рассказала писатель и краевед

Рассказываем о главных традициях казаков в новогодние праздники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для россиян 21 века главный праздник в году – Новый год. А в прежние времена на Дону с таким же упоением и радостью отмечали только Рождество Христово. Это было началом предстоящих, особо праздничных 14 дней. О казачьем Новом годе в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказала краевед Галина Астапенко

ЧТО ТАКОЕ ЩЕДРОВКА

- Как давно, казаки начали праздновать Новый год?

- Конец VIII - начало XIX века. Казаки праздновали год, потому что они праздновали Рождество. Атаманы ходили тоже и щедровать и колядовать. Сказать, что праздновали именно Новый год нельзя, он входит, в так называемые святочные дни – это Рождество, Новый год и Крещение. Длились эти дни две недели. Ведь тогда Рождество праздновалось по старому стилю, как сейчас говорят, до Нового года. Елку ставили ,и ставили ее на Рождество – более широко, более торжественно отмечали Рождество. Убирали дом, накануне Рождества был Сочельник, в этот день полагалось употреблять сочиво – пшеницу с медом. В Сочельник не ели до первой звезды. И с первой звездочкой на небе – это было воспоминание, о той звезде, что возвестила волхвам о рождении Христа – после молитвы ели кутью, за ней шел скромный ужин, потому что еще был пост. И потом, когда ночью ударял колокол, в церкви вся казачья семья вставала и шла на церковную службу. Но еще раньше уходили из дома дети – славить Христа. В основном это были мальчики, девочек не пускали, от 5 до 14 лет. Хотя в 18 веке, христославить ходили и старики – разными компаниями, из дома в дом, во главе с войсковым атаманом. Они пели песни или тропари «Христос рождается» и за это хозяин должен был им заплатить.

Гуляли целыми улицами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Чем платили?

- Угощениями, вином, деньгами. А мальчики ходили по 3-4 человека тоже христославили, и не принять христославщика считалось большим грехом. Все равно, что не принять ангела. После пения тропаря мальчик выходил вперед и говорил:

Я мальчик – маленький хлопчик,

Принес Богу снопчик.

Дудочку играю, Христа забавляю.

А вы люди знайте, копеечку дайте.

Курочку, петушка

И пшенички два мешка.

«Чем же вы берете?» – спрашивали хозяева – «чем Бог послал», отвечали ребята. Их наделяли пряниками, пирогами, салом, конфетами и деньгами. Но эти компании принимали только до восхода солнца. Взойдет солнце, и люди, вернувшиеся с заутренней, если кто-то приходил христославить, говорили – «Скоро колядовать будут, а вы до сих пор христославите». А колядовали как раз в первый день праздника, тоже ходили по дворам, собирали еду и устраивали сборки, посиделки с музыкой, играми и плясками. Кстати на Рождество на заднем дворе разжигали костер, считалось, что накануне злые силы бесчинствуют. И когда зажигали этот костер, то души родственников слетались к этому огню и после того, как костер догорал – это было то место, когда казаки шли на войну, то они брали щепотку земли вместе с золой от костра, вкладывали в свою ладанку вместе с веточкой полыни. И казак считался не похороненным, если на его тело не была посыпана щепотка родного пепелища и веточка полыни.

- Отмечали одинаково, или в каждой станице была своя история?

- Не так чтобы совсем одинаково, но основы, особенно Рождества, приблизительно были везде одинаковы, но разным был фольклор. Скажем в Хоперском округе, там Овсень призывали (канун Нового года — 31 декабря (13 января) - прим. ред.).

Щедрование практически переходило в колядки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РЕЦЕПТ ГОДА

- Что готовили? Не знаю как на Новый год, а вот просто про праздники, Шолохов писал, что казаки ели сытно и много.

- Столы были обильными, потому что в эти дни ходили друг к другу в гости и каждая хозяйка старалась удивить гостей разнообразием блюд. Главным блюдом на праздничном столе был рождественский поросенок. А готовили его так: сначала нужно было ошпарить его кипятком, затем насухо вытереть полотенцем, слегка натереть мукой и в тех местах где оставалась щетина – опалить ее. После этого, как следует промыть его в холодной воде, посолить с внутренней стороны, положить на противень спинкой вверх, слегка смазать сметаной, полить растопленным маслом, подлить на противень одну четверть стакана воды и жарить в печи полтора часа. Подавать к столу на большом блюде с гречневой кашей или с тушеной капустой, посыпать сверху рублеными яйцами и полить жиром, образовавшимся после жарки. На стол также подавали окорок, домашнюю колбасу, фаршированный желудок – сальтисон и, конечно, холодец. Пеклось огромное количество пирогов – с мясом, рыбой, творогом, повидлом. Не обходилось и без рюмочки своего и покупного, все-таки на Дону были свои центры виноделия.

ЧТО-ТО КОНЧАЕТСЯ, ЧТО-ТО НАЧИНАЕТСЯ

- А какие праздничные традиции казаков дошли до нас сегодня?

- Как раз-таки при праздновании, как мы сейчас говорим, Старого Нового года, а тогда, просто Нового года, ходили обязательно щедровать. Это такой обряд, когда щедровщики, кстати, и дети, и взрослые, наряжались в костюмы, надевали маски, и брали с собой сумки, мешки, и ходили поздравлять с Новым годом. До сих пор сохранились две щедровки – женская и мужская, например:

Блудили блудцов – семьсот молодцов

Святой вечер, добрый вечер

Добрым людям на свят вечер.

Приблудилися к Егоровым в двор,

Святой вечер, добрый вечер.

А ты дядя пан, а ты выйди к нам,

Святой вечер, добрый вечер

А ты выйди к нам, да вынеси нам.

Святой вечер, добрый вечер

Вареников блюдку, да маслеца глудку,

Добрый вечер, святой вечер.

Бутылку вина «Сантуринского»,

Святой вечер, добрый вечер.

Дяденьке дадим коня ворона,

Святой вечер, добрый вечер.

Тетеньке дадим шаль пуховую, сторублевую

Добрый вечер, святой вечер.

Мальчику дадим лук и стрелочку,

Лук и стрелочку, красну девочку,

Добрый вечер, святой вечер.

Девочке дадим золото кольцо.

А еще в этот вечер обязательно все готовили вареники.

- То есть от казаков пошли вареники с сюрпризами?

- Конечно!

Народные гуляния, популярные в девяностые, сегодня затихли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Что были за сюрпризы?

- Вареники делали с монеткой, с солью, с мукой. Каждый вареник, мы знаем, что-то значил. С деньгой – будет жизнь богатая и счастливая. Если с мукой, то будет богатая, но тяжелая. Если соль – то горькая, если сахар, понятно, что сладкая. И когда щедровщики приходили, они спрашивали у хозяев: «Чи дадите, чи откажете?», хозяева говорили – «Дадим, дадим, чем же вы берете?», а щедровщики отвечали : «Чем Бог послал». И угощали уже заранее приготовленными варениками, пирогами, конфетами, деньгами. И эта традиция сохранилась и по сей день. Особенно много было щедровщиков в 90-е годы, ходили и взрослые и дети, целыми толпами, от двора ко двору, все их угощали. Но, к сожалению, сегодня щедруют совсем мало людей, а взрослые так вообще не ходят. Наверное, в телефонах все уже сидят, а жаль... Традиция уходит.

ГАДАНИЯ НА СВЯТКИ ЦЕРКОВЬЮ НЕ ПОРИЦАЛИСЬ

- А в полночь начинали гадать. Гадания были самыми разнообразными, например, ночью шли в хлев, вырывали шерсть у овцы – если черная, жених будет чернявый, белая – блондин. Считали колья забора – 9-й и 27-й. Если кол в коре – то муж будет богатый, если голый – бедняк. А вот утром, уже на новый год, казачата, набрав мешочек пшеницы или ржи, бегали по куреням посевать. Бросали зерна в святой угол со словами:

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом поздравляю,

Роди, Боже, нам жито и пшеницу на всякую долиницу

В поле - стогами, у нас – закромами.

Где бык копытом, там пшеница кустом,

Где бык рогом, там пшеница стогом.

Хоть так, хоть не так, дайте в руки пятак.

С Новым годом, с новым счастьем, я пришел поздравить вас!

Девушки при посевании ловили зерна и по ним гадали. Если число зерен было четным, значит, девушка скоро выйдет замуж. Кроме того, была такая традиция – «вождение кобылы». Кто-нибудь наряжался цыганом, брал в руки арапник, и подражая голосу цыгана кричал – «А ну-ка кобылушка, а ну-ка прибодрись!». Вокруг него собиралось множество детей, девок, баб и они ходили по станице. Устраивали катания, кулачные бои, которые велись по правилам – лежачего не бьют, окровавленного, как казаки называли «маску», тоже не бьют, запрещалось бить ниже пояса и преследовать отступающего противника на его стороне. А так же употребление твердых закладок – кастетов, нельзя было класть в рукавицу даже пятак.

ДОН ГОСТЕПРИИМНЫЙ

- Слушая эти песни, участвуя в этих обрядах, молодежь, дети приобщались к культуре донского казачества. Это делало их более щедрыми на доброе слово, оказание кому-то помощи. Ну и воспитывалась таким образом любовь к своему родному языку. Все это впитывалось с раннего детства и проносилось через всю жизнь. Отсюда и пошло знаменитое донское гостеприимство.

- А что желали друг другу казаки в праздник?

- У казаков на Дону был первый тост такой: «Здравствуй, Царь-Государь в Кременной Москве, а мы донские казаки на Дону». Это самый первый главный тост. Казаки ставили себя на одну доску вместе с русским Царем.

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