Рассказываем, куда стоит сходить 7 января.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Рождество 2023 в Ростове-на-Дону обещает много семейных мероприятий — от спектаклей до народных гуляний. Собрали для вас подборку самых интересных.
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Парк им. Октябрьской Революции
- Ярмарка подарков — 10.00-20.00.
- Хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой — 12.00-13.00 и с 14.00 до 15.00
- Новогодние подарки своими руками в мастерской Деда Мороза — 12.00-14.00.
- Живая фотозона «Чудо шар» - 12.00-16.00.
- Сказка «Новогодние приключения Бабы Яги — 13.00-14.00.
- Новый год с самой каверной группой «Хоботы» - 14.00-15.00.
- Дискоелка Party — 15.00-16.00.
ПОЕЗДКИ
Поезд «Полярный экспресс»
Новогоднее иммерсивное путешествие для детей на настоящем поезде по маршруту Ростов-на-Дону-Азов-Ростов-на-Дону. В пути пассажиры познакомятся с полярниками, Дедом Морозом, Снегурочкой, Йети и другими удивительными персонажами. В программе даже научное шоу и новогодние фокусы.
Пригородный жд вокзал — 12.00.
Ростовчан ждут на рождественской ярмарке и в хороводе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
СПЕКТАКЛИ
Спектакль «Тринадцать месяцев»
Мало кто знает о существующем тринадцатом месяце, который был похищен много веков назад и заколдован во владениях ведьмы. Что это за месяц и когда приходит его время? Зрители узнают с героями новогоднего циркового спектакля «Тринадцать месяцев».
Цирк — 12.00, 15.00, 18.00
Балет «Щелкунчик»
Яркие костюмы, волшебные декорации, завораживающие танцы и живая музыка приглашают маленьких дончан в настоящую сказку.
Музыкальный театр — 12.00, 19.00
Спектакль «Золушка»
Знакомая с детства история и любимые герои на сцене приглашает с замиранием сердца сопереживать главной героине и ее помощникам.
Молодежный театр — 11.00, 13.30
Спектакль «Братцы месяцы»
Ростовский государственный театр кукол им. В. С. Былкова приглашает маленьких ростовчан и их родителей на новогоднее шоу «Братцы месяцы».
Театр кукол им. В. Былкова — 11.00, 13.00, 15.00
Спектакль «Рождественская история»
Кто-то злой вдруг становится очень добрым - правдоподобно ли это? Или сколько должно произойти событий и каких, чтобы человек повернулся лицом к лучшему в себе?
Театр «Человек в кубе» - 19.00
Спектакль «Сон в новогоднюю ночь»
Мистическая музыкальная история о невероятно длинной новогодней ночи в жизни главного героя. Время и пространство играют с ним в игру без правил до тех пор, пока он не вспомнит о самом важном.
Молодежный театр — 19.00
Спектакль «Красная шапочка и серый волк»
История на сцене музтеатра приобретает неожиданный поворот...
Музыкальный театр — 11.00, 14.00
Спектакль «Приключения новогодних игрушек»
Готовясь к встрече Нового года, Снегурочка случайно заколдовала Деда Мороза, превратив его в игрушку. На помощь Снегурочке спешат ожившие елочные игрушки и Лесное Лихо, которое оказывается обаятельным и совсем не злым...
Молодежный театр — 10.00, 12.00
КОНЦЕРТЫ
Рождественские встречи с ансамблем донских казаков
Долгожданный концерт, которого многие ростовчане ждут как встречи со старым другом. Возможность спеть любимые песни, под которые душа просится в пляс!
ДК «Ростсельмаш» - 18.00
- Boys Cast: «Легенды русского панка. Вечеринка нулевых. Вечеринка 90-х» - 20.30.
- Арт-клиника: Все хиты русского рока в одном большом концерте - 20.00.
Бар «Баба Люба»
ВЫСТАВКИ
- «Волшебница — зима»
Удивительная атмосфера экспозиции позволит зрителю совершить увлекательное путешествие в мир красоты, волшебства и радости - до 15 января.
- Новогодняя экспедиция
А что, если снарядить новогоднюю экспедицию и отправиться в другие страны и заглянуть в гости к своим новым друзьям в другие страны? - до 9 января
Музей изобразительных искусств (Здание на Чехова, 60),
Иконопись XVII–XIX веков. Русское искусство
Музей изобразительных искусств, Пушкинская, 115
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