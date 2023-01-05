Рассказываем, куда стоит сходить 7 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рождество 2023 в Ростове-на-Дону обещает много семейных мероприятий — от спектаклей до народных гуляний. Собрали для вас подборку самых интересных.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Парк им. Октябрьской Революции

- Ярмарка подарков — 10.00-20.00.

- Хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой — 12.00-13.00 и с 14.00 до 15.00

- Новогодние подарки своими руками в мастерской Деда Мороза — 12.00-14.00.

- Живая фотозона «Чудо шар» - 12.00-16.00.

- Сказка «Новогодние приключения Бабы Яги — 13.00-14.00.

- Новый год с самой каверной группой «Хоботы» - 14.00-15.00.

- Дискоелка Party — 15.00-16.00.

ПОЕЗДКИ

Поезд «Полярный экспресс»

Новогоднее иммерсивное путешествие для детей на настоящем поезде по маршруту Ростов-на-Дону-Азов-Ростов-на-Дону. В пути пассажиры познакомятся с полярниками, Дедом Морозом, Снегурочкой, Йети и другими удивительными персонажами. В программе даже научное шоу и новогодние фокусы.

Пригородный жд вокзал — 12.00.

Ростовчан ждут на рождественской ярмарке и в хороводе. Фото: Евгения ГУСЕВА

СПЕКТАКЛИ

Спектакль «Тринадцать месяцев»

Мало кто знает о существующем тринадцатом месяце, который был похищен много веков назад и заколдован во владениях ведьмы. Что это за месяц и когда приходит его время? Зрители узнают с героями новогоднего циркового спектакля «Тринадцать месяцев».

Цирк — 12.00, 15.00, 18.00

Балет «Щелкунчик»

Яркие костюмы, волшебные декорации, завораживающие танцы и живая музыка приглашают маленьких дончан в настоящую сказку.

Музыкальный театр — 12.00, 19.00

Спектакль «Золушка»

Знакомая с детства история и любимые герои на сцене приглашает с замиранием сердца сопереживать главной героине и ее помощникам.

Молодежный театр — 11.00, 13.30

Спектакль «Братцы месяцы»

Ростовский государственный театр кукол им. В. С. Былкова приглашает маленьких ростовчан и их родителей на новогоднее шоу «Братцы месяцы».

Театр кукол им. В. Былкова — 11.00, 13.00, 15.00

Спектакль «Рождественская история»

Кто-то злой вдруг становится очень добрым - правдоподобно ли это? Или сколько должно произойти событий и каких, чтобы человек повернулся лицом к лучшему в себе?

Театр «Человек в кубе» - 19.00

Спектакль «Сон в новогоднюю ночь»

Мистическая музыкальная история о невероятно длинной новогодней ночи в жизни главного героя. Время и пространство играют с ним в игру без правил до тех пор, пока он не вспомнит о самом важном.

Молодежный театр — 19.00

Спектакль «Красная шапочка и серый волк»

История на сцене музтеатра приобретает неожиданный поворот...

Музыкальный театр — 11.00, 14.00

Спектакль «Приключения новогодних игрушек»

Готовясь к встрече Нового года, Снегурочка случайно заколдовала Деда Мороза, превратив его в игрушку. На помощь Снегурочке спешат ожившие елочные игрушки и Лесное Лихо, которое оказывается обаятельным и совсем не злым...

Молодежный театр — 10.00, 12.00

КОНЦЕРТЫ

Рождественские встречи с ансамблем донских казаков

Долгожданный концерт, которого многие ростовчане ждут как встречи со старым другом. Возможность спеть любимые песни, под которые душа просится в пляс!

ДК «Ростсельмаш» - 18.00

- Boys Cast: «Легенды русского панка. Вечеринка нулевых. Вечеринка 90-х» - 20.30.

- Арт-клиника: Все хиты русского рока в одном большом концерте - 20.00.

Бар «Баба Люба»

ВЫСТАВКИ

- «Волшебница — зима»

Удивительная атмосфера экспозиции позволит зрителю совершить увлекательное путешествие в мир красоты, волшебства и радости - до 15 января.

- Новогодняя экспедиция

А что, если снарядить новогоднюю экспедицию и отправиться в другие страны и заглянуть в гости к своим новым друзьям в другие страны? - до 9 января

Музей изобразительных искусств (Здание на Чехова, 60),

Иконопись XVII–XIX веков. Русское искусство

Музей изобразительных искусств, Пушкинская, 115

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