Фермеры-рыбоводы пожаловались на проблемы со сбытом осетровых в Ростовской области

За 5 лет из бюджета на поддержку рыбоводства выделили 439,5 млн рублей. Фото: сайт ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)

В Ростовской области фермеры-рыбоводы пожаловались на стоимость кормов и проблемы со сбытом осетровых. Предприниматели утверждают, что раньше на питание ценного поголовья тратили меньше средств, якобы в какой-то момент цены повысились и снова стабилизировались, но к прежнему уровню так и не вернулись.

Что касается торговли, то, например, тех же осетровых чаще всего готовы покупать только рестораны и другие точки общепита. При этом крупные сети, по словам бизнесменов, не всегда заинтересованы в поступлениях от местных производителей.

Представители рыбохозяйственного комплекса сейчас во многом надеются на господдержку. К слову, в 2022 году в донском регионе она составила почти 96 млн рублей, что на 60 % больше, чем годом ранее. В 2023 на развитие отрасли планируют выделить 115,8 млн рублей. Эти цифры ранее озвучил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Власти региона уделяют большое внимание сферам рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры. За последние 5 лет из бюджета было направлено 439,5 млн рублей, - сообщил Виктор Гончаров.

Добавим, сейчас товарную рыбу выращивают около 400 донских предприятий. Кроме карпа, белого амура, толстолобика и осетра, также разводят стерлядь, севрюгу, белугу и даже форель.

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