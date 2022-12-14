Вылов осетра в Ростовской области планируют разрешить не ранее 2030 года

Рыбы стало больше благодаря искусственному разведению. Фото: сайт ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)

В Ростовской области значительно увеличилось количество осетровых, однако о полном восстановлении популяции говорить пока рано. Вылов могут разрешить только после 2030-2040 годов. Эту информацию подтвердили в Азово-Черноморском филиале научно-исследовательного института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Ученые отмечают, что еще около семи лет назад запасы осетров составляли всего немногим более 40 тонн, а в 2020 году показатель достиг свыше 700 тонн.

Речь идет о восстановлении популяции в Азовском море. К слову, в октябре 2022 года уже отмечали «внушительное количество осетровых при исследовании в районе Ясенской и Ачуевской косы». Тогда на протяжении нескольких дней в сетях находили до 10 экземпляров осетра и севрюги.

Представители АзНИИРХ отмечают, что увеличению числа рыбы способствовали искусственное разведение и активная борьба с браконьерами. К слову, благодаря такой же работе в скором времени из Красной книги Ростовской области собираются вывести шемаю.

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