Ученые рассказали о восстановлении популяции осетровых в Азовском море

В уловах рыбопромысловых бригад ученые находили до 10 рыб осетровых пород. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популяция осетровых в Азовском море восстанавливается. Об этом заявили ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Во время мониторинга прибрежного промысла в районе Ясенской и Ачуевской кос они отметили, что в уловах рыболовов регулярно обнаруживается значительное количество осетровых рыб.

- На протяжении нескольких дней осетровые виды рыб стабильно присутствуют в уловах рыбопромысловых бригад в количестве до 10 экземпляров. Так, при осмотре учеными уловов ставных неводов 13 октября было отмечено 8 особей русского осетра и севрюги. 14 октября в сетях было обнаружено 7 осетровых, - уточнили в НИИ.

После того как особи были измерены, их выпустили обратно в море. Кроме того ученые отобрали пробы, чтобы провести молекулярно-генетические исследования и уточнить вид и происхождение пойманных осетровых рыб.

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