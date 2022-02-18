Азовское море может затопить сотни гектаров берега и нанести многомиллионный ущерб

Ученые оценили ущерб, к которому могут привести абразивные процессы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые спрогнозировали, какую территорию поглотит Азовское море, и оценили ущерб от оползней. Выводы сотрудники ЮФУ и Южного научного центра РАН изложили в работе «Опасные береговые процессы в Азовском море: закономерности формирования и социально-экономические последствия их проявления».

Разрушение берегов Азовского моря связано с тем, что территория сложена рыхлыми осадочными породам: суглинками, глинами и песками. Особенно эти процессы интенсивны в случае с высокими обрывистыми берегами. Высота брегов изменяется от нескольких метров до 25 — 30 метров, на керченских берегах — до 40 — 50 метров, а крутизна склонов — от 600 до 900 метров.

В течение 20 лет ущерб абразивных процессов может достигнуть 756,7 млн рублей. Из них 107,9 млн придется на капитальные строения - в зоне опасного воздействия могут оказаться более 70 объектов. В 648,8 миллиона оценили ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Наибольший ущерб придется на юго-восточного побережье Таганрогского залива — 485,6 млн рублей. На северном побережье — 114,4 млн рублей, на южном — 156,8 млн.

Ранее в Южном научном центре РАН сообщили, что в течение 20 лет Азовское море может поглотить часть Азовского моря. В Неклиновском районе оно размоет до 111 га прибрежной зоны, в Азовском — 99.

Напомним, тревогу давно бьют не только ученые, но и сами жители прибрежных территорий. Так, Лариса Халикова из села Весело-Вознесенка рассказывала, что за 14 лет море поглотило пять домов. В последние годы в зоне риска оказалось ее жилище. Расстояние от ее дома до моря сократилось с восьми до двух метров.

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