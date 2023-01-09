Более 1 млрд рублей потратят на возведение и обновление казачьих корпусов в Ростовской области

Деньги на обновление и строительство учебных зданий выделят в рамках госпрограммы Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Ростовской области на строительство и реконструкцию новых казачьих корпусов и школьных мастерских планируют потратить более 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Михаила Корнеева сообщает агентство ТАСС.

- Принято решение о строительстве спального и спортивных корпусов, школьных мастерских, а также переоборудовании здания учебного корпуса Мариинской гимназии. На эти цели в рамках госпрограммы из бюджета региона перечислят более 1 млрд рублей, - прокомментировал Михаил Корнеев.

Чиновник добавил, что более 24 млн рублей потратят на разработку проекта капитального обновления зданий, а также инженерных сетей казачьего кадетского корпуса императора Александра III. Параллельно на Дону собираются открыть кадетский корпус на базе школы-интерната Каменска-Шахтинского.

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