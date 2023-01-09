Жителя Калмыкии обвиняют в убийстве одним ударом кухонного ножа

Хозяин дома достал кухонный нож и нанес своему знакомому удар в грудь. Фото: пресс-служба СК по Республике Калмыкия.

В Республике Калмыкия завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя поселка Кевюды Ики-Бурульского района. Его обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Калмыкия.

По версии следствия, 15 сентября прошлого года обвиняемый вместе со своим односельчанином распивали спиртные напитки в помещении летней кухни своего дома. Между мужчинами произошла ссора. Тогда хозяин достал кухонный нож и нанес своему знакомому удар в грудь. Отчего тот скончался на месте.

Сейчас собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит 15 лет колонии.

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