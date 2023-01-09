В Ростовской области упростили замену водительских прав для граждан ДНР, ЛНР и Украины

Постановление о замене удостоверений будет действовать до января 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области для граждан Донбасса и Украины упростили замену водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД России по донскому региону.

- Вступило в силу постановление от 28.12.2022 года. Заменить документы без экзаменов и уплаты госпошлины могут граждане ЛНР, ДНР, Украины, а также лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России или удостоверение беженца, - говорится в объявлении.

Добавим, особый порядок получения водительских прав распространяется на россиян, «которые приобрели гражданство в статусе гражданина Украины». Постановление будет действовать до 1 января 2026 года.

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