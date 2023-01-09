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НовостиОбщество9 января 2023 11:07

Более 250 мобилизованных бойцов из Ростовской области вернулись домой

Одним из условий для отсрочки является наличие у резервиста трех детей
Ангелина СКИБА
Частичную мобилизацию на Дону провели при строгом соблюдении законодательства РФ

Частичную мобилизацию на Дону провели при строгом соблюдении законодательства РФ

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовскую область после «корректировки критериев отбора» вернули более 250 мобилизованных бойцов. Эту информацию 9 января подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в регионе были проведены при строгом соблюдении положений законодательства России, - добавил Сергей Тюрин.

Напомним, одним из условий для отсрочки от участия в СВО является наличие у резервиста трех несовершеннолетних детей.

К слову, жители и власти донского региона сейчас продолжают всеми силами помогать своим землякам, которых призвали на службу в зону проведения специальной операции. Так, например, к концу 2022 года на нужды бойцов направили 190 млн рублей пожертвований.

Кроме того, буквально на днях по поручению губернатора казачьему подразделению передали новое снаряжение. До этого, в декабре, Ростовская область передала военным 16 автомобилей УАЗ «Патриот». Техника перешла в распоряжение 150-й мотострелковой дивизии.

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