В Ростовской области в 2023 году отремонтируют 130 сельских почтовых отделений

Новый формат Почты России предоставляет сотрудникам хорошие рабочие места. Фото: правительство Ростовской области
На территории Ростовской области планируется в 2023 году отремонтировать 130 сельских почтовых отделений. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
За 2022 год обновили 126 пунктов связи в небольших сельских поселениях. Также в селе Алексеево-Лозовском подрядчики установили модульное здание. Отметим, что новый формат Почты России предоставляет сотрудникам хорошие рабочие места, а жителям населенных пунктов — комфорт и доступность услуг.
- В небольших территориях люди ежедневно пользуются услугами почтовых отделений. Все, что связано с развитием инфраструктуры на селе, надо тщательно сопровождать, - поручил губернатор Василий Голубев.
Глава региона также отметил, что местным администрациям нужно взаимодействовать с Почтой России при благоустройстве прилегающей к отделениям территории.
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