На Дону резко потеплеет до 15 градусов

В пятницу дончан ждет плюсовая температура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области после морозов синоптики обещают потепление до 15 градусов. Об этом сообщают специалисты донского Гидрометцентра.

Уже днем в среду температура воздуха составит -5 градусов, а в ночное время градусник опустится до -13. По прогнозам в этот день будет пасмурно, но осадков не предвидится.

К пятнице ростовчан уже обрадует плюсовая температура. Днем столбик термометра покажет от +1 до +5 градусов. И не будет опускаться ниже -3. Ни снега, ни дождя на Дону не ожидается.

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