Информацию об открытии аэропорта Платов с 15 января опровергли представители Росавиации

Режим ограничения полетов не отменялся и продолжает свое действие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Платов Ростовской области пока не собираются снимать ограничения. Любая другая информация является фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта.

- Режим ограничения полетов не отменялся и продолжает свое действие, - подчеркнули представители Росавиации.

Напомним, ранее в интернете появилась липовая копия документа с сообщением о снятии запрета на прием и отправление рейсов с 15 января. К слову, закрытыми также остаются авиагавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

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