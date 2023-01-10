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НовостиОбщество10 января 2023 7:39

Информацию об открытии аэропорта Платов с 15 января опровергли представители Росавиации

Запрет на выполнение рейсов из 11 авиагаванией страны отменять пока не планируют
Ангелина СКИБА
Режим ограничения полетов не отменялся и продолжает свое действие

Режим ограничения полетов не отменялся и продолжает свое действие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Платов Ростовской области пока не собираются снимать ограничения. Любая другая информация является фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта.

- Режим ограничения полетов не отменялся и продолжает свое действие, - подчеркнули представители Росавиации.

Напомним, ранее в интернете появилась липовая копия документа с сообщением о снятии запрета на прием и отправление рейсов с 15 января. К слову, закрытыми также остаются авиагавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

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