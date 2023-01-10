В Ростовской области школьного главбуха осудили за мошенничество в особо крупном размере

Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главный бухгалтер сельской школы получил 2 года колонии общего режима. Такой приговор вынесли по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Вердикт вынесли по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Решение по делу в законную силу пока не вступило, поэтому его еще можно обжаловать, - уточнили в инстанции.

По данным следствия, школьный главбух почти 6 лет, с мая 2016 по апрель 2022 года, присваивал себе бюджетные деньги. Специалист формировал платежные поручения с необоснованными зачислениями и утверждал их под видом видом оплаты труда, авансов и отпускных.

Во всех документах злоумышленник проставлял цифровую подпись директора, который не подозревал о махинациях. Общий ущерб отделу образования администрации Ремонтненского района составил более 1 млн рублей.

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