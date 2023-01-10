В Ростовской области в 2023 году планируют капитально отремонтировать больше двух тысяч многоквартирных домов

В 492 жилых домах пройдет ремонт фундаментов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ростовской области в 2023 году планируют провести капитальный ремонт в 2093 домах. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Сизикова, в текущем году пройдет капремонт больше 4,4 тысячи систем. Также пройдет ремонт крыш 404 домов. Фасады планируется отремонтировать в 445 многоквартирных домах, а еще в 446 МКД запланирован ремонт подвалов. В 492 жилых домах подрядчики займутся отделкой фундаментов.

На эти цели в 2023 году выделят больше 7 миллиардов рублей. По поручению губернатора Ростовской области нужно заменить 181 лифт в 73 многоквартирных домах.

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(Подробности)