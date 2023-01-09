В Ростове в список капремонта на 2023 год внесли 877 домов

Капремонт будет проводиться и в других городах Ростовской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
До конца года в Ростове планируют капитально отремонтировать 877 домов. Об этом говорится в списке капремонта на 2023 год.
До конца года ремонтные работы будут идти в домах на Буденовском, Ленина, Пушкинской, Стачки, Нагабина, Шолохова, Добровольского, Портовой, Фрунзе и других улицах города. На ремонт власти выделят 7,2 миллиарда рублей.
Кстати, программа по капремонту рассчитана на три года. Дома будут ремонтироваться также и в других городах области.
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