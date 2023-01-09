В Ростовской области на капремонт жилых домов выделят более семи миллиардов рублей

Отремонтирую дома в течение трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону в этом году власти выделят 7,21 миллиарда рублей на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом сообщается в документе на интернет-портале правовой информации.

Согласно плану, в период с 2023 по 2025 годы в самом Ростове собираются отремонтировать 877 домов, в Батайске – 65, в Азове — 42, в Волгодонске — 138. Программа рассчитана на три года. В следующем году на нее выделят около пяти миллиардов рублей, а в 2025 году — более 4,24 миллиарда. Всего же планируется потратить 16,4 миллиарда рублей.

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