В Таганроге на 72 часа арестовали инспектора ДПС, подозреваемого в смертельной аварии

Срок задержания продлили в Таганрогском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области инспектора ДПС, подозреваемого в смертельной аварии, оставили под арестом до нового слушания. Об этом 10 января сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Таганрогский городской суд продлил срок задержания на 72 часа. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу состоится 12 января 2023 года,- уточнили в инстанции.

Напомним, дело в отношении правоохранителя возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

По данным следствия, молодой мужчина сел за руль автомобиля Kia в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, он ехал на опасной скорости и на улице Чучуева не справился с управлением. В итоге иномарка врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ». После столкновения серьезные травмы получила пассажирка легкового автомобиля, она скончалась в машине скорой помощи.

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