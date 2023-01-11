В Ростовской области женщина хотела установить окна, но лишилась всех сбережений

Мошенника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске женщина хотела установить новые окна, но осталась без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонил мужчина и представился сотрудником фирмы по установке окон. Он рассказал женщине о выгодном предложении и предложил увидеться. Потерпевшая доверилась аферисту и встретилась с мужчиной. Она передала ему сто тысяч, однако к работе он так и не приступил. Женщина обратилась в полицию, позже оперативники задержали мошенника. Им оказался житель Волгограда.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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