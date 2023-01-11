В Ростовской области при пожаре погиб мужчина

Пламя удалось потушить за несколько минут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Нижнедонском при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Трагедия произошла 10 января.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал полыхать около 2:30 ночи на улице Молодежной. Очевидцы увидели столб дыма и вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь распространился на 30 квадратных метрах. Пламя удалось потушить за несколько минут. Когда пожарные осматривали помещение, то увидели обгоревшее тело мужчины.

Причиной пожара стало короткое замыкание.

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В итоге на место происшествия прибыли сразу несколько машин управления МЧС

(Подробности)