В Ростове женщину сбили сразу две машины

От полученных травм ростовчанка скончалась в карете скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону женщина попала под колеса сразу двух автомобилей. Трагедия произошла 10 января около 6 часов вечера.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, женщина перебегала проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент по дороге ехал "Киа Оптима". Водитель не успел притормозить и на всей скорости сбил женщину. От сильного удара ее отбросило под колеса "Рено Логана".

От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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