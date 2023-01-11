В Таганроге в 2023 году планируют отремонтировать 18 объектов культурного наследия

В Ростове также на многих объектах планируется провести ремонт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге в новом году отремонтируют 18 объектов культурного наследия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу НКО «Фонд капитального ремонта».

Среди объектов, которые подлежат ремонту, находится дом Тимофея Ворошилкина и здание на улице Фрунзе, 22. Известно, что там писатель Антон Чехов ставил гимназические спектакли. Также отремонтируют дома советника Марка Магула и купца 3-й гильдии Федора Йорданова на улице Греческой, 76.

Отметим, что и в Ростове на многих объектах культурного наследия планируется провести ремонт фундамента, фасада, крыш, подвалов и систем газо- и электроснабжения. В этом списке находятся дом Воротниковых на улице Пушкинской, 59, доходный дом Коновалова на Шаумяна, 54. Также ремонт пройдет в здании, которое когда-то принадлежало Сабине Шпильрейн. Этот дом находится на Пушкинской, 83.

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