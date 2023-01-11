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НовостиОбщество11 января 2023 6:37

Падение уровня воды в Дону до опасных отметок прогнозируют в Ростовской области

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за холодов
Ангелина СКИБА
Около Азова уровень воды достигнет опасных отметок

Около Азова уровень воды достигнет опасных отметок

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 и 12 января в Ростовской области ожидается понижение уровня воды в устье реки Дон. Об этом предупредили спасатели и синоптики Гидрометцентра.

- В устье Дона около Азова прогнозируется достижение опасных отметок. На участке от Аксая до Ростова уровни воды ожидаются значительно ниже неблагоприятных отметок. При любых происшествиях следует звонить с мобильного «101», «112» или со стационарного «01», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Дону из-за аномальных холодов объявили штормовое предупреждение. Кроме того, усилившийся ветер повлиял на количество ресурса в местах водозаборов, что может отразиться на поступлении воды в квартиры жителей региона.

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