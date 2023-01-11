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НовостиОбщество11 января 2023 7:34

Проект первой большой школы на левом берегу Дона в Ростове прошел Госэкспертизу

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест
Ангелина СКИБА
Застройщиком выступает городское управление капитального строительства

Застройщиком выступает городское управление капитального строительства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект первой большой школы Ростова на левом берегу Дона успешно прошел Госэкспертизу. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.

Судя по открытым данным, инженерные изыскания и план будущих работ официально утвердили 10 января 2023 года. Речь идет о здании с литером 17 на улице Левобережной. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест.

По всей видимости, работы планируют вести в районе стадиона «Ростов Арена». Известно, что застройщиком выступает управление капитального строительства Ростова-на-Дону. Сроки возведения объекта не уточнили.

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