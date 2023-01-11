Ветер и мороз не нарушили водоснабжение Ростова, но перебои с подачей ресурса еще возможны

В ближайшее время ожидается потепление и снижение порывов ветра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра и похолодания в местах водозабора вновь начал образовываться мелкий лед, который называют шуга. Сотрудники городского водоканала сейчас делают все возможное, чтобы не допустить перебоев с подачей ресурса жителям города.

- Ночью на коммуникациях поддерживалось оптимальное давление. С учетом дневных показателей продолжается поэтапное повышение давления в сети. Воду в первую очередь перенаправляют социально значимым объектам. При этом временное пониженное давления возможно в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, на Сельмаше, Военведе, Северном, а также Батайске, - сообщили в компании «Ростовводоканал».

Специалисты отметили, что уже в ближайшее время ожидается потепление и снижение порывов ветра. При такой погоде шуга должна быстро подтаять, однако она может вновь появиться в течение зимы из-за новых перепадов температур.

Добавим, ранее с приходом аномальных холодов спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. По прогнозу, мороз должен продержаться до 13 января, после этого столбики термометров могут снова достигнуть плюсовых отметок.

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