Суд Ростовской области удовлетворил иск ТЦ «Горизонт» к Burger King на 1,9 млн руб.

Решение еще может быть обжаловано. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск торгового центра «Горизонт» к ООО «БУРГЕР РУС». Соответствующее решение было опубликовано в картотеке суда.

По данным документа, истец требовал взыскать с ответчика задолженность по договору аренды нежилого помещения. По словам представителя компании, связано это с ненадлежащим исполнение обязательств в части уплаты с оборота с 1 августа 2019 года по 30 июня 2022 года. Размер задолженности — 1 890 914 рублей.

Ответчик не был согласен с требованиями истца. В спорный период компания исполняла договор аренды в соответствии с его условиями. Организация также передавала истцу отчеты с данными о спорных видах доходов, а также предоставила доступ к личному кабинету у оператора фискальных данных. Процентная арендная плата была оплачена.

Суд принял решение взыскать с ответчика задолженность в размере, который заявил истец. Решение еще может быть обжаловано.

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