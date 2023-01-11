В Дагестане мужчину осудили за убийство зятя, продававшего обезболивающее умирающей жене

По словам отца, зять требовал от измученной болью жены деньги за бесплатные препараты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане за убийство зятя осужден мужчина, который решил наказать мужа умершей дочери за то, что тот плохо о ней заботился перед кончиной. Подробностями дела со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона поделились в «КП — Ставрополь».

С 2011 года дочь осужденного была в браке, родила троих детей. В 2018 году женщина упала с высоты, когда белила стены и сломала тазовые кости. После долгого восстановления здоровье молодой матери было слабым — она постоянно чем-то болела, а в итоге у нее нашли онкологию: рак уже дал метастазы, и женщина медленно угасала.

В мае 2021 года отец приехал ее проведать и увидел на лице дочери кровоподтеки. Дочь неохотно говорила, откуда такие следы, а один из внуков указал на своего отца.

Тогда дед решил заночевать дома у дочери и посмотреть, как зять заботится о ней. И среди ночи проснулся от стонов: мужчина на допросе рассказал, что дочь стонала от сильнейших болей, а муж требовал по тысяче рублей за каждый укол обезболивающего, полученного от государства бесплатно.

Через два месяца дочь скончалась, а через девять месяцев мужчина инсценировал поломку машины и вызвал помочь зятя. А сам ударил того металлической палкой по голове, надеясь, что тот раскаялся. Когда желаемого результата не получил, ударил еще раз и уехал. Через два часа вернулся и нашел зятя мертвым. Осознав, к чему привела месть, отец сдался полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Учитывая признание и помощь следствию, мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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