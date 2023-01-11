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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:40

В Дагестане мужчину осудили за убийство зятя, продававшего обезболивающее умирающей жене

План мести отец разрабатывал девять месяцев
Татьяна ТИХОНОВА
По словам отца, зять требовал от измученной болью жены деньги за бесплатные препараты.

По словам отца, зять требовал от измученной болью жены деньги за бесплатные препараты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане за убийство зятя осужден мужчина, который решил наказать мужа умершей дочери за то, что тот плохо о ней заботился перед кончиной. Подробностями дела со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона поделились в «КП — Ставрополь».

С 2011 года дочь осужденного была в браке, родила троих детей. В 2018 году женщина упала с высоты, когда белила стены и сломала тазовые кости. После долгого восстановления здоровье молодой матери было слабым — она постоянно чем-то болела, а в итоге у нее нашли онкологию: рак уже дал метастазы, и женщина медленно угасала.

В мае 2021 года отец приехал ее проведать и увидел на лице дочери кровоподтеки. Дочь неохотно говорила, откуда такие следы, а один из внуков указал на своего отца.

Тогда дед решил заночевать дома у дочери и посмотреть, как зять заботится о ней. И среди ночи проснулся от стонов: мужчина на допросе рассказал, что дочь стонала от сильнейших болей, а муж требовал по тысяче рублей за каждый укол обезболивающего, полученного от государства бесплатно.

Через два месяца дочь скончалась, а через девять месяцев мужчина инсценировал поломку машины и вызвал помочь зятя. А сам ударил того металлической палкой по голове, надеясь, что тот раскаялся. Когда желаемого результата не получил, ударил еще раз и уехал. Через два часа вернулся и нашел зятя мертвым. Осознав, к чему привела месть, отец сдался полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Учитывая признание и помощь следствию, мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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