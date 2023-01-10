В Ростовской области осудили мужчину, который перед Новым годом убил мать-одиночку и выбросил ее тело в реку

Тело женщины нашли только спустя несколько месяцев после убийства. Фото: Александр РОГОЗА

Эта история, случившаяся в Сальске в 2020 году, до сих пор приводит этот город в ужас. Мать-одиночку убили самым чудовищным образом перед новогодними праздниками. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной прокуратуре.

РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ ПОСЛЕ СМЕНЫ

Все произошло в канун 2021 года. Вечером 30 декабря 39-летняя Мария (все имена изменены — прим. ред.) после смены на местном молзаводе вместе с коллегой решила отметить наступающий Новый год. Взяв на двоих бутылочку вина, они стали выпивать и общаться у магазина на центральной улице Ленина. Задерживаться не собирались — дома Марию ждали сын-подросток и мама.

Однако празднование затянулось после того, как к женщинам подошли трое местных жителей. Мужчины предложили знакомство и приятную компанию. Вместе все пятеро продолжили отмечать наступление 2021 года. Двое мужчин не употребляли алкоголь, поэтому приятельница Марии спустя время попросила их подбросить домой. Сама же женщина и оставшийся приятель Юрий решили найти подходящее помещение, чтобы продолжить застолье.

Две работницы после смены решили отметить скорое наступление Нового года с бутылочкой вина на центральной улице города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парочка отправилась в отдаленный район города, на улицу у берега реки. Разместились не в жилом доме, а в помещении, которое 33-летний Юрий использовал как склад радиодеталей. Позже выяснится, что мужчина зарабатывал на том, что скупал электронные компоненты.

ГОВОРИЛ, ЧТО ПРОВОДИЛ И ДАЛ ДЕНЕГ НА ТАКСИ

После того вечера Мария пропала. Ее фотография появилась во всех ориентировках. Пропавшую не нашли ни к Новому году, ни спустя месяц.

Правоохранители стали проверять всех мужчин, которые были с ней и ее коллегой в тот вечер. Однако улик против них не было.

Во время дачи показаний Юрий рассказал, что Марии уже нужно было ехать, поэтому в первом часу ночи он вывел ее со двора и даже дал денег на такси. Рассказал, что на его улицу машины не заезжают и показал, что надо встречать автомобиль на остановке.

- По словам мужчины, женщина ушла от него живая и здоровая. И что с ней стало дальше, он не знает, - вспоминают в Сальской городской прокуратуре.

Поиски на протяжении двух с половиной месяцев ничего не давали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕЛО НАШЛИ ВЕСНОЙ

Тело женщины нашли в середине марта. Ее обнаружил пастух. Он заметил погибшую, когда коровы спустились к реке на водопой.

- Причина смерти была однозначно криминальная, - заметили в прокуратуре. - В морге констатировали открытую черепно-мозговую травму. Женщину били и по голове, и по рукам. Тело было связано и утяжелено тисками и кирпичами.

ДЕЛАЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

У следствия не было прямых доказательств вины Юрия, но правоохранители снова постучались к мужчине. Дело в том, что тело Марии всплыло прямо напротив того самого склада, где ее видели в последний раз, — на противоположном берегу реки.

- У тогда еще обвиняемого в ходе следствия в телефоне обнаружены специфические запросы, сделанные после пропажи женщины, - рассказали в прокуратуре. – Например, «почему трупы всплывают из-под воды», «извлечение трупов из-под воды».

На следствии мужчина вел себя уверенно, доказывал, что эту информацию он искал для себя, говорил, что личная жизнь не заладилась. При этом, как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, у него одновременно были и сожительница, и любовница.

Первым под подозрение попал мужчина, дома у которого в последний раз видели исчезнувшую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРИСЯЖНЫЕ БЫЛИ ЕДИНОГЛАСНЫ

Следствие установило, что спустя неделю после страшных событий, когда вовсю шла проверка, Юрий резко решил перевезти свою надувную лодку со всеми принадлежностями из дома-склада. Ее он собирался разместить по другому адресу — чужую пустовавшую квартиру, куда у него был доступ.

Когда правоохранители изъяли лодку и стали разворачивать, обнаружили, что ее не подготовили к хранению — резина была мокрой.

При повторном обыске дома-склада нашли специфические веревки — рисунок тканевой оплетки совпадал с тем, которым было связано тело жертвы. Экспертиза покажет: это отрезки шнуров из одной бобины.

А на столе стоял верстак, на нем — следы, которые могли быть оставлены теми же тисками, какими было утяжелено тело в воде.

Несмотря на то, что доказательства были косвенными, присяжные на суде были единогласны: обвинительный приговор был озвучен в июле 2022 года. Юрия приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный подал апелляцию, но в конце 2022 года суд еще одна инстанция оставила решение в силе.

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