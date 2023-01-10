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Происшествия10 января 2023 10:06

В Ростовской области осудили мужчину, который перед Новым годом убил мать-одиночку и выбросил ее тело в реку

Местный житель напал на женщину во время отмечания будущего праздника
Татьяна ТИХОНОВА
Тело женщины нашли только спустя несколько месяцев после убийства.

Тело женщины нашли только спустя несколько месяцев после убийства.

Фото: Александр РОГОЗА

Эта история, случившаяся в Сальске в 2020 году, до сих пор приводит этот город в ужас. Мать-одиночку убили самым чудовищным образом перед новогодними праздниками. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной прокуратуре.

РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ ПОСЛЕ СМЕНЫ

Все произошло в канун 2021 года. Вечером 30 декабря 39-летняя Мария (все имена изменены — прим. ред.) после смены на местном молзаводе вместе с коллегой решила отметить наступающий Новый год. Взяв на двоих бутылочку вина, они стали выпивать и общаться у магазина на центральной улице Ленина. Задерживаться не собирались — дома Марию ждали сын-подросток и мама.

Однако празднование затянулось после того, как к женщинам подошли трое местных жителей. Мужчины предложили знакомство и приятную компанию. Вместе все пятеро продолжили отмечать наступление 2021 года. Двое мужчин не употребляли алкоголь, поэтому приятельница Марии спустя время попросила их подбросить домой. Сама же женщина и оставшийся приятель Юрий решили найти подходящее помещение, чтобы продолжить застолье.

Две работницы после смены решили отметить скорое наступление Нового года с бутылочкой вина на центральной улице города.

Две работницы после смены решили отметить скорое наступление Нового года с бутылочкой вина на центральной улице города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парочка отправилась в отдаленный район города, на улицу у берега реки. Разместились не в жилом доме, а в помещении, которое 33-летний Юрий использовал как склад радиодеталей. Позже выяснится, что мужчина зарабатывал на том, что скупал электронные компоненты.

ГОВОРИЛ, ЧТО ПРОВОДИЛ И ДАЛ ДЕНЕГ НА ТАКСИ

После того вечера Мария пропала. Ее фотография появилась во всех ориентировках. Пропавшую не нашли ни к Новому году, ни спустя месяц.

Правоохранители стали проверять всех мужчин, которые были с ней и ее коллегой в тот вечер. Однако улик против них не было.

Во время дачи показаний Юрий рассказал, что Марии уже нужно было ехать, поэтому в первом часу ночи он вывел ее со двора и даже дал денег на такси. Рассказал, что на его улицу машины не заезжают и показал, что надо встречать автомобиль на остановке.

- По словам мужчины, женщина ушла от него живая и здоровая. И что с ней стало дальше, он не знает, - вспоминают в Сальской городской прокуратуре.

Поиски на протяжении двух с половиной месяцев ничего не давали.

Поиски на протяжении двух с половиной месяцев ничего не давали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕЛО НАШЛИ ВЕСНОЙ

Тело женщины нашли в середине марта. Ее обнаружил пастух. Он заметил погибшую, когда коровы спустились к реке на водопой.

- Причина смерти была однозначно криминальная, - заметили в прокуратуре. - В морге констатировали открытую черепно-мозговую травму. Женщину били и по голове, и по рукам. Тело было связано и утяжелено тисками и кирпичами.

ДЕЛАЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

У следствия не было прямых доказательств вины Юрия, но правоохранители снова постучались к мужчине. Дело в том, что тело Марии всплыло прямо напротив того самого склада, где ее видели в последний раз, — на противоположном берегу реки.

- У тогда еще обвиняемого в ходе следствия в телефоне обнаружены специфические запросы, сделанные после пропажи женщины, - рассказали в прокуратуре. – Например, «почему трупы всплывают из-под воды», «извлечение трупов из-под воды».

На следствии мужчина вел себя уверенно, доказывал, что эту информацию он искал для себя, говорил, что личная жизнь не заладилась. При этом, как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, у него одновременно были и сожительница, и любовница.

Первым под подозрение попал мужчина, дома у которого в последний раз видели исчезнувшую.

Первым под подозрение попал мужчина, дома у которого в последний раз видели исчезнувшую.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРИСЯЖНЫЕ БЫЛИ ЕДИНОГЛАСНЫ

Следствие установило, что спустя неделю после страшных событий, когда вовсю шла проверка, Юрий резко решил перевезти свою надувную лодку со всеми принадлежностями из дома-склада. Ее он собирался разместить по другому адресу — чужую пустовавшую квартиру, куда у него был доступ.

Когда правоохранители изъяли лодку и стали разворачивать, обнаружили, что ее не подготовили к хранению — резина была мокрой.

При повторном обыске дома-склада нашли специфические веревки — рисунок тканевой оплетки совпадал с тем, которым было связано тело жертвы. Экспертиза покажет: это отрезки шнуров из одной бобины.

А на столе стоял верстак, на нем — следы, которые могли быть оставлены теми же тисками, какими было утяжелено тело в воде.

Несмотря на то, что доказательства были косвенными, присяжные на суде были единогласны: обвинительный приговор был озвучен в июле 2022 года. Юрия приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный подал апелляцию, но в конце 2022 года суд еще одна инстанция оставила решение в силе.

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