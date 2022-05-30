«Мягких тебе облачков, малыш!»: шокированные ростовчане оставляют комментарии под фото погибшего ребенка

Рыбак выловил сумку с тупом в реке Темерник Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он жестоко убил сына. Однако это еще предстоит доказать. Обвинение не предъявлено. Идет допрос. По предварительным данным, тело мальчика спрятал в большую сумку, на дно бросил камни и утопил в реке Темерник.

ЖЕСТКИЕ КОММЕНТАРИИ

Вероятно, злоумышленник думал, что мальчика никогда не найдут. Но утром в понедельник, 30 мая, рыбак выловил сумку с изувеченным телом белокурого мальчугана. Уже через несколько часов оперативники установили и личность ребенка, и предполагаемого преступника.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в настоящее время оперативники допрашивают отца семилетнего ребенка.

Под фото подозреваемого в социальных сетях много негативных комментариев от ростовчан. Фото: соцсети

Имя человека, который мог так поступить с малышом, «всплыло» в Сети. А ростовчане, шокированные преступлением, разыскали и его страницу. Под фото мужчины люди оставляют жесткие комментарии.

"ЭТО СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ, РЫДАЮ..."

А вот под снимками белокурого голубоглазого мальчугана с той же страницы – слова соболезнования.

- Малыш, самых мягких тебе облачков. Прости этих ужасных взрослых. Это страшная трагедия, рыдаю, - написала ростовчанка.

- Малыш, теперь тебе там намного лучше, чем здесь,- написала другая женщина.

Кстати, подозреваемый частенько выкладывал фото с ребенком. Вот – совместное селфи, а чуть раньше – с малышом на шее. В то же время снимков с мамой мальчугана на Интернет-странице не отыскать.

А еще бросаются в глаза фотографии, на которых мужчина обнимает черного пса бойцовской породы или же в камуфляжном костюме стоит около таблицы с надписью : «Стой, стреляют!».

В этом доме убитый мальчик жил со своими родителями Фото: Артур СЕЛИМОВ

"СКАНДАЛЫ СЛЫШАЛИ ЧАСТО"

Кстати, соседи говорят, что часто слышали скандалы в семье. Периодически захаживал и местный участковый.

А мальчик, который так искреннее и открыто улыбается на снимке, сделанном в одном из кафе, в жизни был очень скромным, стеснительным и молчаливым.

В региональном следкоме сказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают и докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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