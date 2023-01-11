Проблемы с водой начались в Ростове-на-Дону из-за ветра и шуги на реке Дон

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить отключений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблемы с водой начались в Ростове-на-Дону из-за появления на реке мелкого льда или по-другому шуги. Сейчас специалисты следят за поступлением ресурса в дома жителей города и делают все возможное, чтобы не допустить отключений.

- Продолжается поэтапное повышение давления в сети. Воду в первую очередь перенаправляют социально значимым объектам. При этом временное пониженное давления возможно в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, на Сельмаше, Военведе, Северном, а также Батайске, - сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Добавим, в ближайшее время прогнозируют потепление и снижение ветра. При такой погоде лед должен растаять, но он может вновь появиться в случае новых температурных перепадов.

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