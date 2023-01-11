Аномальные морозы прогнозируют в Ростовской области до 13 января

Аномально холодная погода сохранится в течение нескольких дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью температура на территории области может достигать -23 градусов. Днем столбик термометра покажет -10 — -15 градусов, по югу — до -5.

Напомним, похолодание в Ростовской области началось 7 января. Ночью столбик термометра опускался до -12 — -17 градусов, днем — до -10 — -15 градусов. По словам руководителя ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, в выходные, 14 и 15 января, произойдет потепление.

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