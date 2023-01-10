Похолодание ожидается на Дону в ближайшее время. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное управление МЧС предупредило жителей Ростовской области об аномальных холодах. По данным синоптиков, сильные морозы ударят уже в ближайшие сутки. Начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала «КП-Ростов-на-Дону», какая погода установится в донском регионе и сколько продлится.

По словам Назаровой, на северо-востоке области похолодает уже 11 января. Ночью столбик термометра может снизиться до -24 градусов, днем будет достигать -15 — -16 градусов. с 12 января температура будет постепенно повышаться на один — два градуса. Несмотря на это, из-за сильного ветра еще долго будет создаваться ощущение сильных холодов.

Днем температура может снижаться до -15 - -16 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Тем не менее потепление начнется с 12 января. Таким образом, в ближайшие выходные аномально холодной погоды в Ростовской области не будет, — прокомментировала руководитель ведомства.

Ранее мы писали о том, какой будет погода на Дону в январе. По данным синоптиков, во второй декаде месяца пройдут дождь и снег. Температура будет составлять -3 — -8 градусов ночью, 0 — -5 градусов днем. Настоящая зима придет в регион в третьей декаде. По ночам ожидаются морозы до -4 — -9 градусов, при прояснениях — до -13 — -18 градусов. В дневное — от -2 до -7. В последние дни месяца прогнозируют снегопады.

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