Морозы до -18 и снегопады прогнозируют в Ростовской области в январе 2023

Погода изменится в конце месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в январе 2023 года прогнозируют морозы и снегопад. Какая будет погода в ближайший месяц, рассказала заместитель ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По словам Антоненко, в начале января пройдут снег и дождь. Температура ночью будет составлять 0 — -5 градусов, днем — +1 — +4 градуса. На юге столбики термометра могут подняться до +10 градусов. Во второй декаде также ожидаются осадки в виде дождя и снега. На термометре будет -3 — -8 градусов ночью, 0 — -5 градусов днем.

Настоящая зима придет в регион в третьей декаде. В ночное время возможны морозы до -4 — -9 градусов, при прояснениях — до -13 — -18 градусов. Днем — -2 — -7 градусов. В конце месяца синоптики прогнозируют в Ростовской области снегопады.

— Сильных снегопадов и экстремальных неблагоприятных метеоусловий в Ростовской области не прогнозируют, — приводит слова Антоненко Rostov.ru.

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