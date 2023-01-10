В первую рабочую неделю года в Ростовской области ожидается мороз до минус 17 градусов

Температурный режим на Дону достигнет метеорологического явления под названием «аномально-холодная погода». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области в первую рабочую неделю 2023 года ожидаются морозы до минус 17 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.

Из-за критично низких температур в донском регионе объявлено штормовое предупреждение. До 13 января в Ростовской области температура воздуха в ночные часы может опускаться до минус 12-17 градусов, а в дневные — до минус 10-15 градусов. В южных районах области будет до минус 5 градусов.

- Температурный режим достигнет метеорологического явления под названием «аномально-холодная погода», - отметили в МЧС. - Среднесуточная температура воздуха будет ниже средней декадной нормы на 10-15 градусов.

В пятницу, 13 января, столбик термометра в Ростовской области уже поднимется выше нуля, до 1 градуса тепла. А вот ночью будет не сильно холоднее — до минус трех градусов.

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