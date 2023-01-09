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НовостиОбщество9 января 2023 20:06

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномального холода

Такая температура продержится до пятницы
Екатерина ПОПОВА
Померзнуть придется до пятницы.

Померзнуть придется до пятницы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели сообщили дончанам о штормовом предупреждении. Это связано с холодной погодой.

Сейчас в области установилась погода с аномально низкими температурными показателями. Ночью в некоторых районах градусник показывает до -23, а днем поднимается до -15. Померзнуть ростовчанам придется до пятницы. А потом дончан ждет резкое потепление.

13 января столбик термометра покажет от +1 до +5 градусов. И не будет опускаться ниже -3. А осадков в этот день синоптики не предвещают.

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