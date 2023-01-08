Погода в Ростовской области на неделю 9 — 13 января 2023: прогноз гидрометцентра

Мороз еще пощипает ростовчанам нос на неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростовской области на неделю 9 — 13 января 2023 недолго будет пугать морозами. К концу недели синоптики Ростгидрометцентра прогнозируют потепление до плюсовых значений днем. Рассказываем подробнее по дням, чего ожидать от погоды.

В Ростове, в понедельник и вторник, 9 - 10 января, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный 7 — 12 метров в секунду, утром и днем во вторник, 10 января, с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит — 15 — 17 градусов, а днем в понедельник -6 — 8, во вторник — от -8 до -10.

По Ростовской области в первые два дня недели также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами будет изморозь, а на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный 7 — 12 метров в секунду, утром и днем во вторник местами порывы до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -13 — 18 градусов, при прояснениях — до -23, а во вторник в крайних северных районах — до -26. Днем ожидается от -11 до -16, по югу области — до -6.

По данным gismeteo.ru, в среду в Ростове потеплеет на пару градусов, днем — около -8, ночью -13, а после столбики термометров поползут вверх: в четверг -9 ночью и -2 днем, и -3 ночью и 0 днем в пятницу.

Максимальная скорость ветра ожидается во вторник и среду — до 16 и 18 метров в секунду, в четверг — до 12, в пятницу — до 9 метров в секунду.

Осадков до конца недели не ожидается.

Похожая ситуация сохранится по всей Ростовской области с разницей в температурах в зависимости от расположения районов.

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