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НовостиОбщество11 января 2023 10:18

В Ростове и Батайске из-за мороза, ветра и мелкого льда могут начаться перебои с водой

Сейчас ресурс в краны подают в штатном режиме
Ангелина СКИБА
Специалисты постепенно повышают давление в водопроводной сети

Специалисты постепенно повышают давление в водопроводной сети

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблемы с водой из-за мороза и появления мелкого льда в реке Дон ожидаются в Батайске и нескольких районах Ростова-на-Дону. Предупреждение об этом 11 января опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Временное пониженное давления возможно в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, на Сельмаше, Военведе, Северном, а также Батайске, - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ресурсоснабжающей компании делают все возможное, чтобы не допустить отключений и постепенно повышают давление в сети.

Добавим, сложности с подачей воды зимой - предсказуемое явление: при сильном ветре и минусовой температуре в местах водозабора обычно появляется шуга или по-другому мелкий лед. Он должен растаять уже в ближайшее дни - синоптики прогнозируют потепление.

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