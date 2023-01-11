В Ростовской области после каникул может произойти рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

За первую неделю 2023 года на Дону выявили более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области есть высокие риски изменения тенденции заболеваемости ОРВИ и гриппом в сторону роста. Что обусловлено выходом жителей на работу, возвращением с каникул, из путешествий после праздничных дней. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Пока же за первую неделю 2023 года на Дону выявили более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Этот показатель оказался на 12,6% ниже эпидемического порога. Однако в отдельных возрастных группах допустимые уровни все же были превышены. Люди старше 15 лет болели на 22,9% чаще, чем неделю назад. А вот малыши до двух лет болели простудой на 45,4% реже, дети от 3 до 6 лет – меньше на 59,3%, подростки от 7 до 14 лет – на меньше 57,8%. За неделю число госпитализированных с ОРВИ уменьшилась более чем вдвое - 131 госпитализированный против 292.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области призвало чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальное дистанцирование и респираторный этикет. При первых признаках болезни нужно обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область вернулся свиной грипп

Эпидпорог в регионе превышен почти на треть, а уровень заболеваемости выше прошлого года (подробнее)