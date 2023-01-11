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НовостиОбщество11 января 2023 12:00

Дом на Соколова в Ростове-на-Дону снова подключили к водоснабжению

Подачу коммунального ресурса восстановили после порыва
Ангелина СКИБА
На Соколова, 6 вернули холодную воду

На Соколова, 6 вернули холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону жителям дома на Соколова, 6 вернули холодную воду. Об этом днем 11 января сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

- По данному адресу был порыв. Он устранен, холодную воду дали. В настоящий момент, по нашей информации, по тому же адресу ведет ремонтные работы теплоснабжающая компания, - прокомментировали в организации.

Добавим, ранее о возможной подаче воды с пониженным давлением предупредили жителей Александровки, 1-м поселка Орджоникидзе, Сельмаша, Военведа, Северного, а также города Батайска.

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