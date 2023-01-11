В Ростове домработница украла украшений на миллион рублей

В отношении ее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фото: Иван ИВАНОВ

В Ростове-на-Дону домработница украла драгоценностей на один миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 39-летняя женщина работала домработницей. На протяжении четырех месяцев она убирала дом и забирала ювелирные украшения, которые попадались ей на глаза. Она прятала их в свою одежду и выносила из дома. За это время ей удалось украсть несколько колец, браслетов, перстней и цепочек. Все украшения она сдавала в ломбард, а полученные деньги проигрывала в онлайн-казино. Общая сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Вскоре женщину задержали. В отношении ее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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