Ростовчанин выманил больше миллиона рублей у предпринимательницы, обещая той уладить вопрос с уголовным делом

Злоумышленник пытался заработать на чужих проблемах Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе областной ФСБ.

По данным ведомства, 32-летний мужчина каким-то образом узнал, что на владелицу бизнеса завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что предпринимательница подозревается в махинациях с налогами.

Ростовчанин решил заработать на ее проблемах.

По данным источника издания, мужчина связался с ее родственниками и сказал, что может договориться со следствием о том, чтобы переквалифицировать статью на более легкую. За свои услуги попросил один миллион 200 тысяч рублей.

Близкие предпринимательницы согласились. И вот, в назначенный день, дочь подозреваемой принесла конверт с деньгами.

Аферист, который на самом деле не имел никакого отношения к следствию, взял всю сумму, после чего его задержали силовики.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Пролетарский районный суд донской столицы признал вину ростовчанина и приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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