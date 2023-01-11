С 12 января на Западном подъезде к Ростову изменят схему движения транспорта

Работы на участке подъезда к Ростову продлятся до начала февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 января на Западном подъезде к Ростову-на-Дону перекроют съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Причина перекрытия - капитальный ремонт и устройство переходно-скоростных полос. Эти работы продлятся до начала февраля, - говорится в сообщении.

Существуют объездные пути. Так, попасть в Батайск со стороны Западного микрорайона Ростова можно через азовскую развязку и далее по улице Грузинской. Из Батайска на Западный подъезд получиться добраться через улицы Максима Горького и Энгельса.

Напомним, капремонт Западного подъезда к Ростову начали в 2022 году. Специалисты должны обновить проезжую часть, ливневки, а также оптимизировать схему движения. Полностью работы по капитальному ремонту 6-километрового участка завершатся осенью.

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