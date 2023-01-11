В исправительную колонию Ростова женщина пыталась передать запрещенные вещества

Ростовчанка принесла посылку одному из заключенных.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В исправительную колонию №2 пытались передать «запрещенку». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
По информации ведомства, ростовчанка принесла посылку одному из заключенных. В передачке находилась упаковка от лекарства. При ее осмотре сотрудники режимного учреждения нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Саму женщину задержали, а изъятые вещества передали в полицию. По данному факту проводится проверка.
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