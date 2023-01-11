В Ростовской области поймали браконьера с уловом на 4 миллиона рублей

У нарушителя нашли 1,5 тысячи рыб, в том числе ценных пород. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Браконьеры не дремлют, поэтому донские пограничники ежедневно патрулируют воды Таганрогского залива Азовского моря. Сотрудники погрануправления ФСБ по Ростовской области задержали на берегу браконьера — местного жителя — с уловом в особо крупном размере, на четыре миллиона рублей. Подробностями задержания с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе ведомства, а также рассказали, что грозит горе-рыбаку.

ГРУЗИЛ ДОБРО В ПРИЦЕП

Во время очередного патрулирования на береговой полосе в районе села Петрушино, что в Неклиновском районе, в поле зрения правоохранителей как раз-таки попался такой нарушитель-браконьер.

Мужчина грузил из лодки богатый улов — пиленгаса, леща, шемаю, судака, карася, тарань — в прицеп трактора. Тут-то и подоспели пограничники на своем судне и заблокировали выход лодке браконьера в море. Поэтому сбежать нарушитель даже не пытался.

У задержанного изъяли улов, лодку и трактор с прицепом. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- У задержанного нашли незаконно добытую рыбу общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей, а это составляет ущерб государству в особо крупном размере. К тому же судак и шемая относятся к ценным промысловым видам рыб, - подчеркнули в погрануправлении.

И транспортное средство, и лодка были изъяты, а мужчину задержали. Им оказался 44-летний местный житель.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ И ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ШТРАФА

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований регламентирующих деятельность во внутренних морских водах или условий». Наказание за такой проступок — штраф от половины до целой суммы улова с конфискацией судна и других орудий, с помощью которых нарушение совершено. Это в отношении физлиц, а к должностным и юрлицам закон еще строже.

Теперь собираются материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», которая предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

В браконьерском улове - ущерб бюджету на сумму более 4 миллионов рублей. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Напомним, в прошлом году в Ростовской области шестеро рыбаков из Таганрога получили пять лет колонии за 96-граммового малька русского осетра в улове. Причем лодку пограничникам пришлось задерживать с погоней и даже выстрелами. Защита подала апелляцию, но очередная судебная инстанция оставила приговор в силе.

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