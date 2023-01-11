В Ростове на улице Фрунзе вспыхнул автокран, горение уже локализовано

На место происшествия выехала бригада спасателей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 11 января на территории Рабочего городка Ростова-на-Дону вспыхнул автокран, сообщает пресс-служба управления МЧС.
- Информация о возгорании на Фрунзе, 5/2 поступила около 15:40. Огнем было охвачено 5 кв. метров. К этому моменту горение локализовали, - рассказали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 4 человека и одну автоцистерну. Пострадавших нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Зернограде на Чкалова водитель без прав сбил женщину с двумя детьми
Несчастный случай произошел недалеко от «зебры» (подробности)