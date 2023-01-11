Резкое потепление на 15-20 градусов накроет Ростовскую область уже с 13 января

Синоптики прогнозируют потепление в Ростовской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области с 13 января ожидается резкое потепление. Температура воздуха по сравнению с прошедшими морозами поднимется сразу на 15-20 градусов и достигнет плюсовых отметок. Такой прогноз поступил от синоптиков Гидрометцентра.

Напомним, с 7 по 9 января по ночам регистрировали -12-17 градусов, при прояснениях было примерно -23. Днем термометры показывали -10-15 градусов, по югу было в районе -5.

Сегодня, 11 января, в разных районах Дона регистрируют от -8 до -11 градусов. Буквально через день после этого, в южных территориях днем ожидается 0 градусов. На выходных будет +1. По ночам - до -4. На севере Ростовской области в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируют температурные колебания от -3 до - 6 градусов.

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